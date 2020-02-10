Эксперт рассказал, как европейские страны улучшали уровень английского

Более 10 лет тому назад в Грузии сделали языковой прорыв Фото: Freepik

По результатам исследования международной образовательной компании EF English First Украина занимает 43-е место из 88 стран по уровню владения английским языком.

"Сейчас директор из-за нехватки педагогов может взять кого-либо на место учителя. Но где гарантия, что такой человек обладает элементарными методиками и подходами к преподаванию, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Также у нас нет среды, в которой человек сможет учить английский за пределами школы. Более 10 лет тому назад в Грузии сделали языковой прорыв. Английский язык стал приоритетом. В страну по площади как наша Одесса пригласили на чрезвычайно выгодных условиях работать пять тысяч носителей языка. Для Грузии такая программа "открыла окно" в Европу".

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По уровню владения английским языком Украина занимает 43 место из 88 стран. 18% наших граждан знает ее на среднем уровне.

"На одной из конференций в Бостоне выступал директор из Латвии. Его английский был практически безупречен. На мой вопрос, как он так качественно выучил язык, он рассказал, что в девяностые годы в программе латвийских заместителей и директоров появилось требование свободно владеть английским, - говорит эксперт. - Летом, на месяц, для них организовывали интенсивы с этого языка на базе санатория в Юрмале. Туда же приглашали большое количество англичан и американцев. Говорили все стороны исключительно на английском. И так на протяжении нескольких лет. Кроме того, латыши принимали участие в международных проектах, где за счет государства выезжали за границу и там общались с носителями языка. Таким образом, они все выучили английский".

В Украине 18% граждан владеют английским на среднем уровне.