Эксперт объяснил, почему поурочная система оплаты труда учителей устарела

Стартовую зарплату учителей нужно сделать в разы выше Фото: Obozrevatel

29 октября прошел митинг учителей против отмены надбавок к зарплатам.

По мнению шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктора Громового, инициатива партии "Голос" только возмутила педагогов.

"Поурочная система оплаты труда учителей, которая существует сейчас, - устарела и не отвечает современным формам организации образовательного процесса. Неправильно, когда педагог реализует с учениками проект или осуществляет индивидуальную работу с учащимися, а ему это не оплачивают. А такой подход к обучению может быть значительно эффективнее, чем традиционный урок ".

Для привлечения в учебные заведения молодых учителей нужно сделать их стартовую заработную плату в разы выше.

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"Мне откровенно жаль Святослава Вакарчука. Его подставили коллеги, тем самым дискредитировали партию, лидера и идею реформирования заработной платы, - добавляет Громовой. - Конечно, сначала необходимо собрать квалифицированных экспертов, которые четко распишут различные варианты новой системы оплаты труда учителей. После организовать мощную разъяснительную кампанию. на следующий год осуществить пилотный проект в нескольких школах и посмотреть, как заработала новая система. Учесть все риски и проблемные вопросы, а уже в 2023 можно ее запускать в некоторых областях или и во всей Украине ".

В западных странах, как правило, учителям оплачивают все рабочее время, которое они проводят в учебном заведении, а не только проведенные там уроки.

"В американских школах учитель приходит на работу в 8:30 и идет в 15:00, - рассказывает шеф-редактор портала "Образовательная политика". - В этот период он может проводить уроки, заниматься индивидуальной работой с учениками, улучшать развитие, обсуждать с коллегами о том, как образовательный процесс сделать более интересным и тому подобное. Учитель истории, например, может в это время вести кружок археологии или нумизматики - изучение монет и медалей. Однако независимо от того, в какой форме он организует процесс изучения предмета, он получит свои 65 тысяч долларов в год".

29 октября, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН не поддерживает поправку фракции "Голос" ко второму чтению законопроекта о введении 40-часовой рабочей недели для учителей.