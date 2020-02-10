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понедельник, 10 февраля 2020 20:47

Эксперт назвал основные причины плохого английского в школах

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Эксперт назвал основные причины плохого английского в школах
Школы не могут себе позволить приобрести качественные современные пособия по английскому Фото: dt.ua

Из не англоязычных стран Европы Украина по уровню знания английского языка находится на 28 месте из 32, по данным Министерства образования и науки Украины.

"Одной из причин плохого качества английского языка в украинских школах является низкий уровень их финансирования. - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Проблемой есть и то, что не все учебные заведения могут позволить себе приобрести отличные современные оксфордские пособия, например, Oxford University Press. В учебниках украинских авторов очень много ошибок".

В прошлом году 56% выпускников набрали на ВНО менее половины баллов - 150. 12,7% абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл "сдал/не сдал", который был на уровне 19. С 79594 участников только 36 получило высший балл.

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"Сейчас очень сложно найти хорошего учителя английского, даже в столице Украины. В сельской местности кадровая ситуация значительно хуже. Там иностранную часто просто отдают другим педагогам, - добавляет Громовой. - Мой знакомый директор школы имеет трех преподавательниц по английскому языку, которые являются пенсионерками. Если они покинут учебное заведение, то для него это будет катастрофа, ведь замены нет. Молодые люди, которые знают иностранные языки понятно, что не будут работать в школе, потому что зарплата со всеми надбавками не конкурирует ни с какими частными фирмами".

В Украине 18% граждан владеют английским на среднем уровне.

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10
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