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четверг, 03 июня 2021 17:03

Украинцы останутся без ранней черешни: назвали причину

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Заморозки в апреле и ливни в мае уничтожили значительную часть ранних сортов черешни в Мелитополе.

"Урожай ранних сортов потерян значительно - это факт. Если хорошая погода установится, то средний урожай под вопросом. О поздних сортах пока говорить преждевременно", - рассказала заместитель директора Мелитопольского опытной станции садоводства им. Н. Ф. Сидоренко ДС НААН Украины Татьяна Малюк в интервью Укринформу.

Автор: Елена Луценко
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Весной сады цвели и были надежды на хороший урожай. 27 апреля температура опустилась до -3... -4°C и урожай сбросил завязь.

"Сейчас из-за проливных дождей урожай гниет и растрескивается. Рубиновая ранняя - самая первая черешня, которую можно было снимать еще несколько дней назад, но из-за дождей ее не могут собрать. А вот сорт Валерий Чкалов еще до уборки не готов, но уже весь треснул из-за лишней влаги, - подытожила Малюк.

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Сейчас в Мелитополе черешню продают от 60 грн/кг до 100 грн/кг.

Несмотря на усилия агропроизводителей, в этом году претерпел существенных потерь будущий урожай черешни. По крайней мере, в Черкасской области производители заявляют, что поздние заморозки повредили цветы на деревьях.

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Дата
03
июня

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