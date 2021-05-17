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понедельник, 17 мая 2021 14:20

Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
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Аномально холодная весна не помешала плодово-ягодным культурам. Садоводы предполагают, что прохладный март и первая половина апреля могли даже положительно сказаться на растениях. Они выходили из зимнего периода постепенно. Главное, чтобы не было отрицательных температур, рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

- Ягодный сезон уже начался и вступает в активный период. Если погода не принесет нежелательных для фермеров сюрпризов, то количество собранной ягоды будет в разы превышать прошлогодний урожай. Это повлияет на цены. Для ягод и фруктов первым индикаторным месяцем является май, особенно ночные заморозки в первых числах. В прошлом году 28 мая зафиксировали температуру ниже нуля. Вымерзло все и мы не увидели черешни ранних сортов, земляники садовой. В прошлом году ягоды появились только в середине июня в ограниченных объемах и по высоким ценам.

Автор: Елена Луценко
  Клубника из открытого грунта начала появляться на рынках. Оптовики её продают по 120-135 гривен за килограмм. Ящик стоит 700 гривен
Клубника из открытого грунта начала появляться на рынках. Оптовики её продают по 120-135 гривен за килограмм. Ящик стоит 700 гривен

Какой прогноз на этот год?

В начале мая заморозков не было. Можно предположить, что урожайность ранних и средних сортов всех фруктов и косточковых будет хорошей. Некоторые садоводы считают, что аномально холодная первая половина весны могла положительно сказаться на насаждениях. Растения выходили из зимнего периода постепенно и холод не влиял на их вегетацию в тот период. Катаклизмом является минусовая температура. В этом году есть проблема не очень интенсивного опыления, потому что в холодную погоду пчелы и другие насекомые летают не так активно. Но о полном отсутствии опыления говорить сейчас ни по каким культурам нельзя. Распространяют информацию, что косточковые в этом году в Украине замерзли. Это на руку некоторым фермерам. Если цена высокая, то можно говорить, что нет урожая. Продавать же хочется по высокой цене. А урожай есть. Если предложение будет большим, то и цены пойдут вниз.

Второй индикаторный месяц - июнь. В этом месяце часто наблюдаются длинные периоды с засушливыми днями и высокой температурой воздуха. При такой погоде растения очень плохо развиваются. Если в течение одной недели будут идти проливные дожди, которые не дадут обрабатывать насаждения нужными препаратами, тогда будут потери урожая по количеству и качеству.

Автор: Елена Луценко
  Косточковые в этом году дадут хороший урожай. Они не замерзли. Пчелы летали не слишком интенсивно из-за холодной весны, но урожай будет
Косточковые в этом году дадут хороший урожай. Они не замерзли. Пчелы летали не слишком интенсивно из-за холодной весны, но урожай будет
Когда появится дешевая клубника?

Более двух недель в Украине торгуют клубникой из теплиц в южных регионах. Там фермеры делают акцент последние несколько лет на эту ягоду

Они увеличивают насаждения в тоннелях и пленочных теплицах, чтобы выйти раньше на рынок и заработать больше. Но массово этой ягоды нет сейчас, потому что производство ограничено. Поэтому цены ползут вниз медленно. Сейчас килограмм клубники стоит 150-180 гривен.

Клубника из открытого грунта начала появляться на рынках. Ее еще мало, ягода не очень большая, разного калибра. Первая клубника при такой неблагоприятной погоде не будет сладкой, как в разгар сезона. Массово ягода из почвы пойдет, когда в течение двух - трех недель будет держаться стабильная погода с теплыми дневными и ночными температурами. Тогда цена начнет интенсивно снижаться. Сейчас оптовая стоимость 140 гривен, в пик сезона будет 60-70. Если не будет погодных катаклизмов, цена должна еще упасть.

Автор: Елена Луценко
  Массово ягода из почвы пойдет, когда в течение двух-трех недель будет держаться стабильная погода с теплыми дневными и ночными температурами
Массово ягода из почвы пойдет, когда в течение двух-трех недель будет держаться стабильная погода с теплыми дневными и ночными температурами

Говорят, что садоводы отказываются от выращивания малины. Действительно ли это так?

Четыре - пять лет назад был всплеск производства малины в Западной Украине. Работало несколько государственных программ по развитию семейного хозяйства. Поощряли людей брать саженцы и выращивать. Обещали помощь со сбытом ягоды. Прошедшие три года килограмм малины оптом стоил до 6 гривен. Хозяйства начали отказываться от нее. Речь идет об участках от двух соток до 1,5 гектара. Они не смогли полностью наладить процесс - от посадки до сбыта ягоды. В этом сегменте произошло сокращение.

Насчёт фермеров, то в последние годы многие из них делали акцент на ремонтантные сорта малины, которые дают несколько урожаев: в июле, августе, а иногда и в сентябре. По экспорту замороженной ягоды малина побила рекорд позапрошлого года. Урожай был хороший, цена доступна для закупки переработчиками. Поэтому могу сказать, что производство малины в Украине даже немного растет.

Автор: Елена Луценко
  По экспорту замороженной ягоды малина побила рекорд позапрошлого года
По экспорту замороженной ягоды малина побила рекорд позапрошлого года

Почему голубика в Украине такая дорогая?

Выращивание голубики сейчас растет гигантскими шагами. Эта ягода самая дорогая не только в Украине, но и за рубежом. Ее потребление растет во всем мире.

Цену на рынке делают не фермеры и импортеры - экспортеры. На нее влияют два фактора: спрос и предложение. И их соотношение. В Украине увеличивается потребление этой ягоды без всяких программ. Ни реклама, ни телевизор не заставляет людей есть голубику. Ягода очень вкусная, и на нее растет спрос среди населения. Да, не все могут позволить себе по таким ценам приобрести голубику. В прошлом году потеряли более половины запланированного урожая. В супермаркетах продавалась голубика от 200 гривен за килограмм. В большинстве случаев это голубикой было назвать сложно, потому что это была продукция второго сорта и ниже. Но люди покупали. Экспорт также был, потому что подписаны контракты.

Голубика будет стоить дорого, пока не будет перепроизводства. Такими темпами, как у нас насаживается эта ягода, прогнозировали снижение цен два года назад. Но прошлый год перевернул все с ног на голову. Никто не ожидал заморозков в мае, которые нанесли много вреда.

Хватает рабочих рук для сбора ягод?

Проблемы с работниками были, есть и будут. Эта проблема актуальна даже в год полных карантинных ограничений, когда наши люди не могли поехать на работу за границу. Не все хотят и умеют работать на поле. Работа в теплицах - тоже адский труд. Еще есть конкуренция по зарплате. Зарубежный работодатель будет переманивать более высокими заработками.

Человеческий ресурс является одним из важнейших. Многие компании раньше даже не задумывались об инфраструктуре. Максимум - возили рабочих автобусами на поля. Сейчас инфраструктура в некоторых хозяйствах может дать фору иностранным компаниям по условиям проживания, питания.

Автор: Елена Луценко
  В этом году прогнозируют хороший урожай яблок
В этом году прогнозируют хороший урожай яблок

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Какой в этом году ожидают урожай яблок?

Сейчас яблони как раз цветут. Пару солнечных недель и они все будут опылены. Надеемся, что не будет погодных проблем в дальнейшем. Два года в Украине не хватало собственных яблок. В этом году урожай прогнозируют неплохой. Сможем вернуться ко всем странам, где разработали экспорт 2018 года. Тогда был рекордный урожай в Украине.

Магазины распродают украинские яблоки. Цены снизились на 2-3 грн. Например, килограмм яблок сорта Айдаред можно купить за 19-22 грн, Голден - от 13 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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