Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое

Фото: Елена Луценко

В начале мая подскочили цены на тепличные огурцы. Стоимость 1 кг колеблется между 65 и 80 грн, в зависимости от супермаркета. Раннюю капусту продают по 35-50 грн, прошлогодняя стоит до 7 грн. Ранний чеснок предлагают по 75 грн, обычные томаты — 32-50 грн, на ветке — 60 грн.

Овощи борщевого набора можно приобрести по доступным ценам. Килограмм лука стоит 2-7 грн, свекла — 5-19 грн, морковь — около 7 грн. В супермаркеты завезли молодой картофель из Египта по 25 грн/кг. Прошлогодний можно купить по 6-13 грн.

Продолжает дорожать подсолнечное масло. В супермаркетах его продают по 58-68 грн за 1 л. Оливковое стоит от 79 грн.

Магазины распродают украинские яблоки. Цены снизились на 2-3 грн.

Например, килограмм яблок сорта Айдаред можно купить за 19-22 грн, Голден — от 13 грн.

Сахар по сравнению с октябрем прошлого года подорожал вдвое. Сейчас 1 кг стоит 28-32 грн.

Традиционная потребительская корзина в мае:

Хлеб белый — 11 грн.

Хлеб тостовый нарезной — 17 грн.

Батон — 11-17 грн.

Свиная вырезка —169 грн/кг.

Сало — 119 грн/кг.

Свиная грудинка — 86 грн/кг

Фарш свиной — 91 грн/кг

Филе индюшачье — 224 грн/кг

Куриная грудка — 84 грн/кг

Куриная голень — 96 грн/кг

Молоко — 22-33 грн/л

Яйца куриные — 25-39 грн за 10 шт.

Твердые сыры — 180-210 грн/кг

Колбасы копченые — 13-29 грн за 100 г

Масло — 39 -52 грн за пачку 200 г

Скумбрия холодного копчения — 70 грн/кг

Скумбрия мороженая — 80 грн/кг

Макароны рожки — 17-25 грн/кг.

Гречка — 32-62 грн/кг.

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Горох — 18 грн/кг.

Мука — 35 грн за 2 кг

Мука гречневая — 81 грн за 900 г

Рис — 25 -29 грн/кг

Крупа ячневая — 24 грн/кг

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.