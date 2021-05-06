Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое

В начале мая подскочили цены на тепличные огурцы. Стоимость 1 кг колеблется между 65 и 80 грн, в зависимости от супермаркета. Раннюю капусту продают по 35-50 грн, прошлогодняя стоит до 7 грн. Ранний чеснок предлагают по 75 грн, обычные томаты — 32-50 грн, на ветке — 60 грн.
Овощи борщевого набора можно приобрести по доступным ценам. Килограмм лука стоит 2-7 грн, свекла — 5-19 грн, морковь — около 7 грн. В супермаркеты завезли молодой картофель из Египта по 25 грн/кг. Прошлогодний можно купить по 6-13 грн.
Продолжает дорожать подсолнечное масло. В супермаркетах его продают по 58-68 грн за 1 л. Оливковое стоит от 79 грн.
Магазины распродают украинские яблоки. Цены снизились на 2-3 грн.
Например, килограмм яблок сорта Айдаред можно купить за 19-22 грн, Голден — от 13 грн.
Сахар по сравнению с октябрем прошлого года подорожал вдвое. Сейчас 1 кг стоит 28-32 грн.
Традиционная потребительская корзина в мае:
Хлеб белый — 11 грн.
Хлеб тостовый нарезной — 17 грн.
Батон — 11-17 грн.
Свиная вырезка —169 грн/кг.
Сало — 119 грн/кг.
Свиная грудинка — 86 грн/кг
Фарш свиной — 91 грн/кг
Филе индюшачье — 224 грн/кг
Куриная грудка — 84 грн/кг
Куриная голень — 96 грн/кг
Молоко — 22-33 грн/л
Яйца куриные — 25-39 грн за 10 шт.
Твердые сыры — 180-210 грн/кг
Колбасы копченые — 13-29 грн за 100 г
Масло — 39 -52 грн за пачку 200 г
Скумбрия холодного копчения — 70 грн/кг
Скумбрия мороженая — 80 грн/кг
Макароны рожки — 17-25 грн/кг.
Гречка — 32-62 грн/кг.
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Горох — 18 грн/кг.
Мука — 35 грн за 2 кг
Мука гречневая — 81 грн за 900 г
Рис — 25 -29 грн/кг
Крупа ячневая — 24 грн/кг
На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.
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