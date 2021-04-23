Импортные овощи заполонили прилавки магазинов

Помидоры и огурцы в Украину ввозят с Турции. Фото: Елена Луценко

В течение последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.

Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре поставки минимальны, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов, сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

"В Украине не очень распространено выращивание овощей в теплицах в холодные месяцы из-за высоких цен на энергоносители для обогрева. Выгоднее импортировать помидоры и огурцы из Турции. Именно на эту страну пришлось 79% импортных поставок помидоров и 83% огурцов в 2020 году", - объясняет Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

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В Украине помидоры и огурцы в основном выращивают в частных хозяйствах. Промышленное производство незначительно.

"За последние пять лет объемы производства помидоров были на уровне 2,2 - 2,3 млн т, из них около 34% производится промышленными предприятиями. Относительно огурцов, то их объемы производства около 1 млн т. Из которых только 4% промышленного производства. При этом, 10% помидоров и 25% огурцов выращиваются в теплицах", - передает пресс-служба УКАБ.

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Наш рынок открыт для любого импорта, рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.