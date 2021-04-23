Импортные овощи заполонили прилавки магазинов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Просмотров: 81
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 279
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 342
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 621
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 405
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 315
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 531
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
5
13
6
7
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 342
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1035
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 252
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 315
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 531
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
2 Просмотров: 558
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 15:24

Импортные овощи заполонили прилавки магазинов

  Комментировать
Импортные овощи заполонили прилавки магазинов
Помидоры и огурцы в Украину ввозят с Турции. Фото: Елена Луценко

В течение последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.

Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре поставки минимальны, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов, сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

"В Украине не очень распространено выращивание овощей в теплицах в холодные месяцы из-за высоких цен на энергоносители для обогрева. Выгоднее импортировать помидоры и огурцы из Турции. Именно на эту страну пришлось 79% импортных поставок помидоров и 83% огурцов в 2020 году", - объясняет Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество овощей и фруктов в рационе влияет на сон

В Украине помидоры и огурцы в основном выращивают в частных хозяйствах. Промышленное производство незначительно.

"За последние пять лет объемы производства помидоров были на уровне 2,2 - 2,3 млн т, из них около 34% производится промышленными предприятиями. Относительно огурцов, то их объемы производства около 1 млн т. Из которых только 4% промышленного производства. При этом, 10% помидоров и 25% огурцов выращиваются в теплицах", - передает пресс-служба УКАБ.

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Наш рынок открыт для любого импорта, рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импортные овощи заполонили прилавки магазинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Каждую минуту чеканят 550 монет

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 24751
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 17748
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 10782
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7704
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6589
Экономика
Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда
Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда Просмотров: 117
Газ подорожает вдвое - прогноз НБУ
Газ подорожает вдвое - прогноз НБУ Просмотров: 621
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
 Просмотров: 342
Фермеры получат больше денег - что изменилось
Фермеры получат больше денег - что изменилось Просмотров: 99
Каждую минуту чеканят 550 монет
Каждую минуту чеканят 550 монет
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
Чужа картопля
Голосов: 26403
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть