Украинцы едят импортную картошку

Оксана Руженкова: Украина не производит более 12-14 миллионов тонн картофеля. Фото: Facebook

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Наш рынок открыт для любого импорта. Об этих и других проблемах отрасли рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

В прошлом году было произведено 20,7 млн т картофеля, из которых 98% выращено хозяйствами населения. Сельхозпредприятиями - 367 тыс. т. Почему картофель у нас выращивают преимущественно частные домохозяйства, а не промышленные производители?

Государственная статистика не соответствует действительности, так как не пересматривалась минимум последние шесть. А на самом деле более 20 лет. Украина потеряла часть Донецкой, Луганской областей и Крым, а цифры остались те же. Никто не знает точного количества населения, поскольку переписи давно не было. Последний раз замер площадей под картофелем в домохозяйствах проводился в 1998 году. За это время многое изменилось. Люди изменили структуру производства на приусадебных участках, отводя земли под культуры, которые являются прибыльными. Если это овощи, то появились нишевые, например, розовые или черные томаты, черный чеснок, спаржа, специи и тому подобное. По нашим наблюдениям, в течение последних пяти лет домохозяйства ежегодно сокращают площади под картофелем на 10 процентов. А вблизи крупных мегаполисов вообще отказываются от картофелеводства - на базаре купить легче. Так, подавляющее большинство картофеля в Украине выращивают домохозяйства. Но еще шесть лет назад в общей структуре производства промышленно выращенная картофель занимала 30 процентов, а сейчас сократилась до 1,8 процентов. Даже такие предприятия, которые раньше отводили под картофель по 1 тысяче гектар и остались в этом сегменте, в лучшем случае имеют сейчас под картофелем 250-300 гектар. Они не считают целесообразным увеличивать площади, потому что это рискованно. Если упадет отпускная цена до уровня предыдущих 5 лет, это однозначный ущерб.

А как насчет крупных производителей картофеля?

Крупные производители картофеля ушли с рынка или сократили свои площади. Внутренний рынок был перенасыщен продукцией, которая не имела выхода на внешние рынки. Производители, понимая, что их продукция в течение 5 лет стала убыточной и стоила 2,3-2,7 гривен за килограмм при себестоимости производства 4,5-6 гривен, сокращали площади под картофелем с ежегодным шагом в 10-15 процентов. Пока цена была минимальной рынок Украины ни для кого не представлял интереса. Но первый же год засухи наглядно показал, что такое отсутствие каких-либо препятствий и защит внутреннего рынка - его засыпали импортным картофелем отовсюду, что заставило производителей вообще забросить картофелеводство. И действительно, зачем им заниматься, если государство не способствует развитию перерабатывающей промышленности никакими действиями, а только на словах имитирует заинтересованность.

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Почему цена низкая? С чем это связано?

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Да, есть 3 чипсовых заводы, 2 крахмальных (5 при благоприятной рыночной конъюнктуре). Но нет ни одного мощного по изготовлению картофеля фри. Завод в городе Мена на Черниговщине способен переработать 50 тысяч тонн сырья, но ни разу на эти показатели не выходил. Обанкротилась из-за засилья на рынке белорусского продукта товары по демпинговым ценам, единственная линия по производству картофельного пюре. Даже в разработанной Госпрограмме по развитию промышленного картофелеводства порядок компенсации строительства перерабатывающих предприятий и помощи поиска инвесторов отсутствуют. Если просто завезти импортное оборудование для перерабатывающей отрасли, то минимальный экспортный НДС составляет 1 млн евро. Предприниматель должен взять эти средства в кредит под 27 процентов годовых. Это большой финансовое бремя. Как правило, в мелких производителей нет оборотных средств на строительство перерабатывающих предприятий. Крупные же агрохолдинги не считают целесообразным инвестировать в это направление. Как следствие, банкротство предприятия отрасли. Наши соседи, в отличие от Украины, является экономически грамотными и ведут довольно агрессивную экономическую политику по захвату внешних рынков. Речь идет о странах ЕС, закрыли свои рынки для овощной и картофельной продукции из Украины. Мы не можем легко экспортировать что-то в Евросоюз, потому что поставки квотируются. Аналогично поступили страны Таможенного Союза. Зато украинский рынок открыт для всех. Поэтому страдаем от засилья импортных продуктов, потому что не способны себя обезопасить. На той рабочей группе по составлению балансов государство наотрез отказалось учитывать мнения экспертов рынка, которые четко указывали, что Украина не производит более 12-14 миллионов тонн картофеля. Признавать ошибки, трезво оценивать ситуацию и находить правильные решения - не наша фишка.

В прошлом году профильные министерство и ассоциация написали программу развития промышленного картофелеводства. Она имеет несколько стратегических целей, а именно стимулировать развитие промышленного производства, увеличение объемов производства картофеля и продукции из нее, развитие семеноводства, увеличение занятости населения - плюс 10 тысяч новых рабочих мест и другое. Состоятся позитивные сдвиги в отрасли?

Государство просто вынуждено было пойти производителям картофеля навстречу. Наша общественная организация была, по оценкам со стороны, неадекватно активной и мы имели для этого основания. Ведь имея статистические 20,7 миллионов тонн вала картофеля, государство по факту превратилась в импортозависимое. Именно промышленное хозяйство диктует цену на рынке через супермаркеты, которые принимают картофель на реализацию. Контракт с одним поставщиком супермаркета как минимум 1 тысяча тонн в месяц - это одна камера картофелехранилища и 50 фур-двадцятитонников. Каждая торговая сеть, а их чуть больше двадцати, имеет 2-3 таких поставщиков. Каждый промышленный производитель должен выращивать и хранить суммарно где-то 6-10 тысяч тонн картофеля, чтобы обеспечить себе такой канал сбыта как супермаркет. Чтобы поддержать этот сегмент экономики и разрабатывалась программа поддержки промышленного картофелеводства, первое, на чем стоит сделать акцент, - сертифицированные семена. Если фермерское хозяйство покупает сертифицированный семенной картофель, который стоит больших денег, то государство должно быть готово компенсировать эту сумму на 50 процентов, или более чем на 250 тысяч гривен. Это не большая сумма, так как затраты семян на гектар земли составляет 3,2 тонны. Стоимость семян на сегодняшний день на вторую репродукцию составляет 12 гривен за килограмм, а на первую - 22 гривны за килограмм, элита стартует от 32 гривен за килограмм. Нетрудно посчитать сколько нужно картофеля и сколько она будет стоить в расчете на 1 гектар земли. А у промышленного производителя картофеля, который работает с супермаркетом, минимум 50 гектаров картофеля. Также в программе предусмотрены компенсации на установку систем орошения, строительство картофелехранилища, приобретение оборудования для предреализационной подготовки. По каждому направлению есть перечень документов, которые фермер должен предоставить в орган власти, чтобы получить государственную дотацию.

Эта программа уже действует?

Сейчас имеем серьезную проблему - программа господдержки не подписано ни министром экономики, ни министром аграрной политики. Лоббирование этого вопроса - первоочередная задача ассоциации. Если программа не подписана, то не вступает в силу. Даже если и предусмотрен механизм получения компенсаций, он не заработает. Это вызов на ближайшие 2-3 месяца.

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Найти посадочный материал в этом году проблема? Сейчас происходит импорт семян картофеля. Откуда в основном импортируем? Поскольку растет спрос, то есть потенциал для украинских производителей в выращивании семенного картофеля?

Санкционный список должен появиться 1 января этого года, но 20 января Министерство экономики даже не начинало рассмотрение обращений от общественных организаций. Недавно Ассоциация получила сообщение, что Антимонопольный комитет против запрета импорта российской картофеля на территорию Украины. Потому что это, мол, лоббирование интересов собственных производителей, а у нас рыночная экономика. Здесь видим некорректное поведение чиновников всех уровней, так общественные организации не должны выполнять их должностные обязанности. Министерство экономики и Антимонопольный комитет почему-то решили, что они есть рецензентами, а не исполнительной властью, что Ассоциация должна сама защищать внутренний рынок и стимулировать развитие экономики.

Какие международные стандарты и акты ЕС существуют и трудно ли соблюдать их во время выращивания, хранения и транспортировки картофеля?

В прошлом году Украина занималась нормализацией четырех карантинных Евродиректив по картофелю. Они касаются предупреждения развития картофельной нематоде, раку картофеля, бурой и кольцевой гнили. Вспомним о том, что каждые дополнительные фитосанитарные проверки это, в первую очередь, финансовое бремя для хозяйства. Кроме того, украинские инспекторы не хотят ездить по полям, потому что считают себя государственными служащими. Инспектор, который ходит по полю, делает подкопы, складывает картофель в мешки и везет ее в лабораторию - миф, а не реальность. Украине нужно расширить перечень лабораторий, где могли бы исследоваться карантинные организмы в картофеле отечественного производства. Сейчас клубневые карантинные организмы в полном спектре определяются лабораториями в Черниговской и Житомирской областях. Надо подключить к исследованиям Херсонскую, Львовскую, Волынску и Тернопольскую области, усилив и сертифицировав их исследовательскую базу.

Что сейчас происходит в картофельной отрасли? Уже начали сажать ранние сорта? В каких областях?

На Херсонщине сажают ранний картофель в открытую почву, которая впоследствии будет направлена и на экспорт. Методика сверхранней посадки неоднократно испытывалась. Были годы, когда на юге картофель сажали в 20-х числах февраля. На посаженную картошку насыпается достаточно высокий гребень, и этот слой земли защищает картофель от перемерзания. Есть вариант посадки картофеля в сложившиеся с осени гребни. После посадки - покрывают агроволокном. Даже если выпадет снег, то это не проблема. Ультраранние сорта картофеля не боятся заморозков, которые могут быть даже в начале мая. Бывают проблемы, но они незначительны. При применении стимуляторов роста и внесении удобрений ситуацию можно исправить к лучшему. Сверхранний посев - это возможность захватить влагу, которая жизненно необходима для любого растения и картофеля в частности.

В Министерстве экономики создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься пересмотром балансов производства / спроса на продукты, входящие в потребительскую корзину. Впервые за 30 лет государство созрело, чтобы посчитать сколько Украине нужно продукции, чтобы прокормиться, а затем наращивать экспорт.