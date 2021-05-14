Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая

Фото: facebook.com/gordiygarden

Несмотря на усилия агропроизводителей, в этом году претерпел существенных потерь будущий урожай черешни. По крайней мере, в Черкасской производители заявляют, что поздние заморозки повредили цветы на деревьях.

В частности, об этом сообщила "Уманская фруктовая компания" в Facebook,

"Несмотря на то, что мы были готовы к заморозкам и четверо суток спасали сад, из-за минусовых температур, по предварительным подсчетам, потери могут достичь 20%", - сообщила руководитель проекта Оксана Гордий.

Как сообщалось ранее, для борьбы с морозами на сипейному агропредприятии зустосовують современные технологии - теплогенерирующую машину, предназначенную для защиты садов от весенних заморозков. Также частично использовали задымление, которое не дает осесть морозу и вытесняет холодный воздух.

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Сельскохозяйственная фирма является семейным предприятием и выращивания черешни занимается с 2017 года. Сейчас в хозяйстве насчитывается 17 га черешневого сада, 10 из которых уже плодоносят.

Дожди и холод помешали ранним косточковым и ягодам. Поэтому черешни и клубника в этом году будут стоить дорого. В то же время, несмотря на апрельские заморозки и недостаточную увлажненность почвы, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в этом году едва ли не лучший урожай за всю историю Украины.