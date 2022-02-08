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вторник, 08 февраля 2022 14:13

Украина построит свой космодром на базе морской платформы

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Украина построит свой космодром на базе морской платформы
Строительство космодрома на побережье Черного моря требует согласования с Турцией. Фото: ua.news

В Государственном космическом агентстве Украины работают над созданием проекта строительства отечественного космодрома на базе морской платформы.

Об этом рассказал глава Госкосмоса Владимир Тафтай, сообщает ЦТС со ссылкой на Delo.

Плавучий космодром получит название "Морской старт". Проект оценивается в 4,8 млрд грн.

Тафтай отметил, что такая сумма для строительства космодрома - это небольшая цена. Уточнил, что при реализации проекта будут использовать технологические звенья и инфраструктуру украинских предприятий.

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В то же время, оценить стоимость содержания такого космодрома сейчас сложно, сказал глава Госкосмоса.

Чем больше ракета, тем больше затраты. И эти издержки растут в геометрической прогрессии. Таким образом, это будет привлекательно и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть для заказчиков", - рассказал Тафтай.

"Морской старт" планируют построить к 2025 году на базе морской платформы и запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана.

Участники Объединения инновационно-космических кластеров заявили на пресс-конференции, что Космодром в Украине можно построить на побережье Черного моря.

По словам авторов инициативы, на границе Одесской и Николаевской областей есть соответствующая территория. Однако строительство космодрома нуждается в согласовании с Турцией, поскольку существуют риски падения отработанных ступеней ракеты на ее территорию.

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Дата
08
февраля

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