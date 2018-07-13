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воскресенье, 15 июля 2018 21:10

Почему не удается быстро найти работу

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Почему не удается быстро найти работу
Чтобы найти работу, кроме резюме понадобится инициативность соискателя. Нужно постоянно проверять почту и следить за обновлениями на сайтах поиска работы. Фото: ekonomski.mk

Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

Некоторым кажется, что найти работу - это самое легкое, что может быть. На самом деле здесь часто возникают проблемы. Эксперты Work.ua назвали типичные ошибки работников, которые хотят трудоустроиться.

Тишина в ответ

Разослать резюме на 15 различных вакансий - это полдела. Если вы ищете работу, то периодически необходимо проверять собственную почту. Кроме того, письмо-ответ на вакансию может прийти в папку "Спам". В период поиска работы не игнорируйте звонки с чужих номеров. Берите трубку и перезванивайте на пропущенные звонки.

Прогул, перенос, отмена собеседования

Забыть о встрече с потенциальным работодателем или перенести интервью может только тот, кто совсем не заинтересован в поиске работы. Если вы ищете работу, используйте все варианты. Даже когда капает дождь или на улице минус три, возьмите волю в кулак и сходите на собеседование.

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Отсутствие инициативы

Если вы отправили резюме и ничего не получили в ответ или сходили на собеседование и вам не перезвонили, проявите инициативу. Напомните о себе рекрутеру. Уточните, не попало ли ваше письмо в "Спам". Также рекрутеру можна позвонить через неделю после общения. В то же время напомнить о себе можно только один раз. Если получите отказ, смиритесь и продолжайте поиски работы.

Треть безработных в Киеве - это молодежь. Сейчас находится 3 тысячи безработных лиц в возрасте до 35 лет, что составляет 32,5% от общего количества безработных. В то же время почти все получают пособие по безработице. Около 90% из них имеют высшее образование. Основными причинами молодежной безработицы является неверно выбранная специальность, отсутствие опыта работы и завышенные требования молодежи к будущему месту работы.

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