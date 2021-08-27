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пятница, 27 августа 2021 21:10

Первый этап в профессии - литературный раб: что делает гострайтер

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Первый этап в профессии - литературный раб: что делает гострайтер
Первый этап в профессии - литературный раб: мало можешь человеку посоветовать Фото: предоставлены героем материала

Гострайтер - это специалист, который создает книгу на основе знаний автора, рассказала журналу "Країна" Екатерина Кобец. Работает гострайтером. Открыла в Израиле компанию "Твоя книга должна быть".

"Первую книгу написала для арт-терапевта, вторую для массажиста. За образец брала книгу на английском языке, написанную для гипнотерапевта. В процессе поняла, что такой формат не дает возможности идеально раскрыть тему и личность автора. Есть различия в менталитете. Для американцев текст состоит из коротких предложений. У нас наоборот они должны быть развернуты. Со временем отошла от американского формата. Подстраиваюсь индивидуально под каждого автора, его запрос", - говорит она.

Первый этап в профессии - литературный раб: мало можешь человеку посоветовать, отмечает Екатерина Кобец.

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"Все происходит интуитивно. У эксперта есть знания, а ты умеешь писать. Срабатываетесь - появляется книга. Затем становишься профессионалом. Сразу начинаешь видеть готовую книгу: содержание, смысл, как будет структурирована. Нужно только донести идею до автора. Третий этап профессионального развития - создание собственной команды. Учу людей, понимаю, кого брать на работу, кого нет. Четвертый этап - можешь учить не только новичков, но и профессионалов", - говорит гострайтер.

Подробнее читайте в свежем номере журнала "Країна".

Литературных рабов нанимают для написания литературного, журналистского или иного текста, авторство которого в итоге приписывают другому лицу. Услугами литературного раба часто пользуются знаменитости и политики для написания или порядок автобиографий, мемуаров, журнальных статей или других письменных материалов.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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