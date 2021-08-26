"Побратим умер от передозировки. Второй убил себя. Мы оказались чужими для общества" - самое интересное в журнале "Країна"

"Есть большие недоработки государства в поддержке и реабилитации ветеранов, - рассказывает "Країні" предпринимательница Людмила КАЛИНИНА, 43 года. Воевала в добровольческом батальоне "Донбасс", была командиром разведывательного взвода в Вооруженных силах. - Недавно похоронили человека, который умер от передозировки наркотиками. Мы вместе воевали, он был достойным бойцом, но не нашел себя в мирной жизни. Некоторые из братьев покончили с собой. Мы оказались чужими для общества. Чувствую это на себе".

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