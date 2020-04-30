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четверг, 30 апреля 2020 14:21

Онлайн мониторинг игорного бизнеса: польза для бюджета или лоббистов?

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Онлайн мониторинг игорного бизнеса: польза для бюджета или лоббистов?

Дискуссии о законопроекте "О легализации игорного бизнеса" как в парламенте, так и в профессиональной среде имеют напряженный и очень активный характер. Очередным камнем преткновения стал вопрос об организации системы онлайн мониторинга игорного бизнеса. Эта система используется для расчета валового игрового дохода (GGR) – это выручка игорного заведения, которая рассчитывается как разница между суммой ставок игроков и суммой выигрышных ставок. Лоббисты лотерейного пула вместо установления понятной и прозрачной системы мониторинга рынка пытаются протянуть в законопроекте слишком объемные и сложные характеристики системы онлайн мониторинга. Почему так?

Во-первых, Даниил Гетманцев и иже с ним – теоретики, которые не могут даже вообразить всю необходимую техническую часть под создание предложенной ими в законопроекте системы мониторинга, сообщают "Вести". Банальное непонимание. Представители бригады Гетманцева хотят, чтобы система мониторинга отслеживала и данные игроков, и все их действия, и всю информацию об организаторах игр, и контролировала систему самоограниченных лиц, а также другие параметры. При самых скромных подсчетах речь идет о необходимости учета 200-300 миллионов транзакций в день. Какой сервер справится с этим?

Во-вторых, под прикрытием необходимости создания всеобъемлющей системы мониторинга они пытаются "заволокитить" этот вопрос. Ведь для организации такого мониторинга государство должно будет выделить большую сумму денег: для нахождения соответствующих специалистов, которых в Украине сегодня практически нет; создания необходимой технической инфраструктуры; организации административной структуры, которая будет управлять этим процессом. На все это могут уйти десятилетия. И все это при том, что для начисления GGR из системы мониторинга необходима лишь информация о двух параметрах – сумма ставок игроков и сумма выданных выигрышей.

Для нивелирования подобных рисков самым логичным было бы получение государством сразу большого лицензионного платежа (речь о более 500 миллионов гривен от одного оператора), чем мелких непонятных платежей от начисления GGR, основывающихся на системе мониторинга, которая по объективным причинам не сможет адекватно работать долгое время.

Исходя из этого, предположение о том, что система онлайн мониторинга вступает в действие даже через 2,5 года – выглядит слишком оптимистичным. Государству для создания защищенной электронной системы и обучения (привлечения) соответствующих специалистов необходимо время. И самое главное, нет никакого сопротивления со стороны операторов азартных игр созданию системы онлайн мониторинга, ведь они, как и государство, заинтересованы в ее использовании для защиты конкурентности рынка и прав потребителей.

Но идеи депутатов из лотерейного кружка не ограничиваются созданием очень сложной системы онлайн мониторинга. По их мнению, кроме этого, операторы азартных игр должны также использовать и кассовые аппараты. Такой подход, как ни странно, будет способствовать не большей прозрачности рынка, а лишь большему отягощению отрасли, создавая коррупционные риски в виде наличия подрядчиков по мониторингу и компаний, обслуживающих кассовые аппараты. Про выгоды таких бизнесов-присосок, думаю, пояснять не нужно, особенно если это будут монополии. Вполне вероятно, что кто-то из массовки лото-забавы уже готовит себе чудесный стартап.

Что же следовало бы учесть при построении адекватной и эффективной системы онлайн мониторинга?

  1. Дублирование наличия системы онлайн мониторинга использованием кассового аппарата не имеет никакого смысла, кроме как создания компаний-паразитов игорной отрасли. Таким образом, если используем систему онлайн мониторинга, то тогда отказываемся от идеи введения кассовых аппаратов.
  2. В связи с возможной утечкой информации, данные игрокоа необходимо передавать в систему мониторинга в неперсонализированном виде.
  3. Стоит задуматься о целесообразности передачи информации в режиме реального времени, ведь при таком подходе любой сбой может парализовать игру и/или поставить оператора в нелегальное положение. Выходом из такой ситуации может быть пакетная передачи информации, которая собирается оператором на протяжении определённого времени, а затем "пакетом" передается в систему.

Сегодня усилия депутатов из группы "МСЛ и все-все-все" направлены на то, чтобы загнать весь игорный бизнес под действие закона о лицензировании, которому подчиняются они сами, и где им созданы благоприятные условия. Таким образом они хотят нивелировать субъектность закона об азартных играх, чтобы весь бизнес шел на "общих" основаниях, под одну, ими разработанную, "гребенку".

Фактически, закон о легализации азартных игр превращается в подзаконный акт к другим техническим по своей природе законом, например, о лицензировании, о кассовых аппаратах, о налогообложении, и так далее. И как следствие, украинское государство и его граждане не получат на выходе – создание отдельной и самостоятельной отрасли, которая легально станет пополнять бюджет. Вместо это мы получим клубок серых и коррупционных схем, которые в обход казны будут доить операторов азартных игр. И именно этой цели подчинена идея создания насколько подробной системы онлайн мониторинга.

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