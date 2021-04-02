Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях

Юристам, финансистам, инженерам, работникам в сфере коммуникаций, которые хотят начать карьеру, предлагают воспользоваться случаем постажироваться в больших компаниях.
Соответствующую подборку подготовили в robota.ua.
Практика уголовного права и защиты бизнеса в ARZINGER (Киев)
Юридическая компания ищет стажера. Требования: студент 4-го и выше курса юридического факультета; английский - Upper-Intermediate; возможность работать в течение недели 30 часов+.
Дистанционный финансовый консультант в UKRSIBBANK BNP Paribas Group (Харьков)
Портрет идеального кандидата: высшее образование по экономическому направлению; стремление к развитию и карьерному росту.
Предлагается: работа в международной финансовой организации; официальное трудоустройство; медицинское страхование и страхование жизни; 25 календарных дней отпуска; бонус по результатам работы; доступ к программам обучения и тренингов.
Junior PPC specialist в Dentsu Ukraine (Винница)
Международная коммуникационная группа в винницком офисе агентства iProspect Ukraine открывает вакансию. Навыки и опыт, необходимые работодателю: готовность на старте учиться интенсивно и сверхурочно; хорошее знание Excel; умение формулировать и доносить свои мысли другим людям; знание основ маркетинга; английский - Intermediate; быть командным игроком и одновременно самостоятельным в работе.
Предлагается: команда талантливых, сильных экспертов; активное участие в социальных проектах и благотворительных мероприятиях; открытость к общению, поддержка, внимание; образовательная платформа с различными курсами, которая доступна для всех сотрудников 24/7.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну
Инженер-механик в "Киевводоканал" (Киев)
Требования: наличие диплома бакалавра или младшего специалиста в области машиностроения; умение читать чертежи; понимание основных современных технологических процессов металлообработки; навыки работы в AutoCAD/Compas/T-FLEX; желание работать по специальности; знания в области сварки металлов будут плюсом.
Гарантируется: опыт оплачиваемой работы по специальности; именной сертификат о стажировке с подробным указанием компетенций; поддержка опытных коллег с многолетним стажем и уникальными знаниями; перспектива карьерного роста.
Стажер в бухгалтерию в Caparol Ukraine (Киев)
Компания, лидер в сфере лакокрасочных материалов и систем теплоизоляции зданий, начинает поиск стажера в бухгалтерию на полный день. Требования: обучение в вузах или недавний выпускник - финансы/бухгалтерия/аудит, знания MS Office.
Предлагается: официальное оформление, стабильная зарплата; современный офис у станции метро с корпоративной библиотекой, курсами английского, зоной для отдыха и спорта; тренинги и обучение; внутренние ивенты и тимбилдинги; коллектив единомышленников.
Наиболее востребованными специалистами с начала 2021 года являются водители, продавцы, грузчики.
Комментарии