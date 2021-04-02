Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях

Для стажеров есть предложения от украинских и международных компаний. Фото: unsplash

Юристам, финансистам, инженерам, работникам в сфере коммуникаций, которые хотят начать карьеру, предлагают воспользоваться случаем постажироваться в больших компаниях.

Соответствующую подборку подготовили в robota.ua.

Практика уголовного права и защиты бизнеса в ARZINGER (Киев)

Юридическая компания ищет стажера. Требования: студент 4-го и выше курса юридического факультета; английский - Upper-Intermediate; возможность работать в течение недели 30 часов+.

Дистанционный финансовый консультант в UKRSIBBANK BNP Paribas Group (Харьков)

Портрет идеального кандидата: высшее образование по экономическому направлению; стремление к развитию и карьерному росту.

Предлагается: работа в международной финансовой организации; официальное трудоустройство; медицинское страхование и страхование жизни; 25 календарных дней отпуска; бонус по результатам работы; доступ к программам обучения и тренингов.

Junior PPC specialist в Dentsu Ukraine (Винница)

Международная коммуникационная группа в винницком офисе агентства iProspect Ukraine открывает вакансию. Навыки и опыт, необходимые работодателю: готовность на старте учиться интенсивно и сверхурочно; хорошее знание Excel; умение формулировать и доносить свои мысли другим людям; знание основ маркетинга; английский - Intermediate; быть командным игроком и одновременно самостоятельным в работе.

Предлагается: команда талантливых, сильных экспертов; активное участие в социальных проектах и ​​благотворительных мероприятиях; открытость к общению, поддержка, внимание; образовательная платформа с различными курсами, которая доступна для всех сотрудников 24/7.

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Инженер-механик в "Киевводоканал" (Киев)

Требования: наличие диплома бакалавра или младшего специалиста в области машиностроения; умение читать чертежи; понимание основных современных технологических процессов металлообработки; навыки работы в AutoCAD/Compas/T-FLEX; желание работать по специальности; знания в области сварки металлов будут плюсом.

Гарантируется: опыт оплачиваемой работы по специальности; именной сертификат о стажировке с подробным указанием компетенций; поддержка опытных коллег с многолетним стажем и уникальными знаниями; перспектива карьерного роста.

Стажер в бухгалтерию в Caparol Ukraine (Киев)

Компания, лидер в сфере лакокрасочных материалов и систем теплоизоляции зданий, начинает поиск стажера в бухгалтерию на полный день. Требования: обучение в вузах или недавний выпускник - финансы/бухгалтерия/аудит, знания MS Office.

Предлагается: официальное оформление, стабильная зарплата; современный офис у станции метро с корпоративной библиотекой, курсами английского, зоной для отдыха и спорта; тренинги и обучение; внутренние ивенты и тимбилдинги; коллектив единомышленников.

Наиболее востребованными специалистами с начала 2021 года являются водители, продавцы, грузчики.