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Мораторий на экспорт лома защитит экономику и сохранит рабочие места - Мовчан

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Мораторий на экспорт лома защитит экономику и сохранит рабочие места - Мовчан
Фото: Pixabay

Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города.

Об этом заявил народный депутат Алексей Мовчан.

"Запрет на экспорт лома необходим. Все зависит от того, насколько глубоко власть понимает проблему. Металлоперерабатывающая индустрия - это самые главные налогоплательщики и крупнейшие работодатели. Это градообразующие предприятия. Так что это (мораторий. - Gazeta.ua) сверхкритично для сохранения хотя бы какой-то конкурентоспособности украинской экономики в мире. Если мы хотим сохранить то, что есть, правительство должно принять решение (о запрете экспорта. - Gazeta.ua)", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Мовчан также отметил, что необходимо принять соответствующие меры по отношению к экспортерам лома, которые работают нечестно и манипулируют экспортными ценами, то есть фактически условно продают металлолом по 500$ за тонну, а декларируют, что вывезли его по 300$. И напомнил, что мораторий предлагается ввести временно.

"У нас непрогнозируемые цены на сырье в постпандемичный или пандемичный период. Мораторий - это временная мера, к которой нормально смогут отнестись международные партнеры, ведь мы являемся членом ВТО. Но во время пандемии, учитывая количество налогов и количество рабочих мест в этой отрасли, мы должны временно ее защитить", - резюмировал Мовчан.

Ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта. Но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины. И Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.

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12
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