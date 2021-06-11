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пятница, 11 июня 2021 21:10

Клубника стремительно дешевеет: цена

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Клубника стремительно дешевеет: цена
В ближайшие дни прогнозируют благоприятные погодные условия для созревания клубники. Фото: pexels.com

На украинском рынке начала дешеветь клубника. Это связано с улучшением погодных условий.

В опте клубнику можно приобрести по 35 грн/кг. Еще несколько дней назад килограмм стоил 50 грн, пишет EastFruit.

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Кроме того, в этом году прогнозируют рекордный урожай клубники. На рынке уже выросло предложение ягоды. В то же время сезон 2021 года начался с серьезной задержкой из-за дождливой и пасмурной погоды. На рынке долго не было клубники открытого грунта. Поэтому фермеры смогли продать ягоду из теплиц в среднем вдвое дороже, чем в прошлом году.

В ближайшие дни прогнозируют благоприятные погодные условия для созревания клубники. Поэтому цены могут опуститься до минимальных.

Несмотря на усилия агропроизводителей, в этом году претерпел существенных потерь будущий урожай черешни. По крайней мере, в Черкасской области производители заявляют, что поздние заморозки повредили цветы на деревьях.

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