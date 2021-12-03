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понедельник, 06 декабря 2021 07:10

Евро стремительно подешевел после выходных

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Евро стремительно подешевел после выходных
Евро подешевел на 12 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 6 декабря установил курс доллара на уровне 27,29 грн. Курс вырос меньше чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подешевел на 12 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,82 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,72 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,15 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,65 грн. Продают по 30,85 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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