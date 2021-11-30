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вторник, 30 ноября 2021 13:58

В Минэкономики рассказали, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию

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В Минэкономики рассказали, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию
В дальнейшем планируют запустить оффлайн-сервис. Фото: pixabay.com

В Министерстве экономики рассказали, как получить 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию, анонсированную президентом Владимиром Зеленским.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дія", заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, передает "РБК-Украина".

"Виртуальные счета - бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в "Дії" осуществляется автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис", - сказала она.

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Алгоритм действий выглядит следующим образом:

- гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в "Дії" услугу "єПідтримка";

- проходит проверку на соответствие установленным критериям;

- открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

Сейчас продолжаются консультации с бизнесом, чтобы круг участников стал шире.

С 19 декабря украинцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить 1 тыс. грн на виртуальные карточки через "Дія". Воспользоваться программой выплаты смогут все граждане Украины, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

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