1 тыс. грн за вакцинацию: карты в "Дії" будут бесплатными

За обслуживание счёта не будут снимать средства. Фото: "Дія"

Виртуальные карты в "Дії" с 1 тыс. грн за вакцинацию будут бесплатными.

Никакие комиссии за их обслуживание не будут взиматься, сообщило Министерство цифровой трансформации в комментарии "Українській правді".

"Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую им получить деньги на специальные банковские карты.

Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан - по 1 тыс. грн. Граждане рассчитываются деньгами в предприятиях, которые соответствуют определенным MCC-кодам - классификаторам вида деятельности", - говорится в сообщении.

На первом этапе программы не предусмотрели выплату наличными.

"Нужно учесть, что эта программа призвана оказать целевую поддержку сфер, которые испытали существенное сокращение притока клиентов из-за карантинных ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии", - сообщили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выплата за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве

В Минцифре заверили, что финансовые операции с виртуальными картами будут безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры.

С 19 декабря украинцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить 1 тыс. грн, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, на виртуальные карточки через "Дія".