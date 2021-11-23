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вторник, 23 ноября 2021 00:59

Получить тысячу гривен смогут все вакцинированные, независимо от даты процедуры - Шмигаль

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Получить тысячу гривен смогут все вакцинированные, независимо от даты процедуры - Шмигаль
Шмигаль рассказал о "вовиной тысяче". Фото: Укринформ

Воспользоваться программой выплаты тысячи грн смогут все граждане Украины, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

Программа имеет две цели: прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинированию от Covid-19, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" на Радио Свобода.

"Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев", - отметил Шмыгаль.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие Covid-сертификаты.

"Дия" сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг по определенным направлениям", - добавил премьер.

Программа будет действовать с 19 декабря этого года по 18 декабря следующего.

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Президент Владимир Зеленский пообещал, что с 19 декабря каждый украинец, прошедший курс вакцинации от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, поездки и посещение культурных учреждений.

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