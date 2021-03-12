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пятница, 12 марта 2021 14:39

Декретные и больничные выплаты украинцев проверят на достоверность

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Декретные и больничные выплаты украинцев проверят на достоверность
Верификация не повлияет на сроки выплаты материального обеспечения. Фото: pexels.com

Больничные и декретные в Украине проверят на достоверность. Цель верификации - обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.

Верификация не повлияет на сроки выплаты материального обеспечения, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

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В ближайшее время будут отработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий.

Сейчас проверку проходят страховые выплаты пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или от профессиональных заболеваний, а также членам их семей. Впрочем, Фонд планирует верифицировать все виды материального обеспечения и страховых выплат.

За 2020 год Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.

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