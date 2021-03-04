Среди субсидиантов и пенсионеров нашли 2,5 млн нарушителей: кому придется вернуть деньги

Возвращать выплаты должны те, кто на самом деле не нуждался в помощи, но все равно получал ее. Фото: pexels.com

2020 года Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.

Минфин обнаружил проблемы с информацией о получателях социальных выплат на 1,6 млрд гривен. В 70% случаев это получатели жилищных субсидий, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня".

"2020 года нами была получена информация для проведения верификации выплат на общую сумму 455 миллиардов гривен. По 1,6 миллиарда гривен Минфином выявлены различные несоответствия информации о получателях социальных выплат в реестрах, базах данных и т. д. Мы разослали около 2,5 миллиона рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю", - подчеркнул министр.

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На 2-м месте среди нарушителей оказались льготники, потом получатели социальной помощи.

"В 70 процентах случаев речь идет о жилищных субсидиях. Здесь мы разослали более 1,7 миллиона рекомендаций относительно льгот - 506 тысяч, соцпомощи - 170 тысяч, страховых выплат - 4,8 тысячи, безработица - 4,4 тысячи и по пенсионным выплатам - 46 тысяч рекомендаций", - рассказал Сергей Марченко.

Верификация соцвыплат, проводимая в Украине, позволяет найти недобросовестных получателей помощи. Заставить их вернуть выплаты государству можно через суд. Иски подают чиновники после дополнительных проверок. Возвращать выплаты должны те, кто на самом деле не нуждался в помощи, но все равно получал ее.

"В некоторых случаях после дополнительных проверок органы, насчитывавших выплаты, могут обращаться в суд о возврате средств в бюджет. Приведу пример. Существует семья, которая получила субсидии и социальные выплаты на 170 тысяч гривен. При этом ее члены за 5 лет купили 5 новых автомобилей. В таком случае государственный грант придется вернуть", - пояснил Марченко.

Украинцы, которые имеют проблему с оплатой коммунальных услуг, в некоторых случаях могут оформить субсидию задним числом.