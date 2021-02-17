Украинцы могут оформить субсидии задним числом

Оформить помощь можно с начала отопительного сезона. Фото: pexels.com

Украинцы, которые имеют проблему с оплатой коммунальных услуг, в некоторых случаях могут оформить субсидию задним числом.

Оформить помощь можно с начала отопительного сезона - с ноября, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, пишет "Украина 24".

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"Те граждане, которые имеют проблемы с оплатой услуг ЖКХ, могут обратиться за оформлением жилищной субсидии. Кроме того, у нас предусмотрен ряд случаев, когда граждане могут получить эту субсидию предыдущим периодом, то есть гражданин, обратившись в феврале, имеет возможность оформить субсидию фактически с начала отопительного сезона, то есть с ноября", - отметил он.

Субсидию получают 3 млн домохозяйств, а в целом система поддержки охватывает 5 млн семей - более трети общего количества домохозяйств в Украине.

Правительство готово выплатить субсидии украинцам, которые в них нуждаются. В бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат.