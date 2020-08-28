Цены на АЗС: как изменилась стоимость бензина за неделю

За неделю розничные сети подняли стоимость бензина на 20-50 коп./л.

В среднем на АЗС бензин марки А-92 стоит 22,03 грн/л. Литр А-95 продают по 23,09 грн. Дизтопливо стоит 22,51 грн/л, пишет enkorr.

Автор: enkorr За неделю сети добавили к цене горючего 20-50 коп./л.

Сеть Shell продает бензин А-95 и дизельное топливо по 25,45 грн/л и 24,45 грн/л соответственно. Топливо марки А-92 стоит 23,69 грн/л.

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На АЗС KLO бензин А-92 подорожал до 22,79 грн/л, А-95 - до 23,79 грн/л.

За год в мире больше всего бензин подешевел в Боснии и Герцеговине - на 17,8%. В Украине цены на АЗС уменьшились на 15,4%, Румынии - 14%. В то же время в России топливо подорожало на 0,8%. Правда, в стране бензин остался самым дешевым среди других стран мира. Литр в среднем стоит $0,63.