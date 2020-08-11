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вторник, 11 августа 2020 21:10

Назвали страну, где продают самый дешевый бензин

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За год в мире больше всего бензин подешевел в Боснии и Герцеговине - на 17,8%. В Украине цены на АЗС уменьшились на 15,4%, Румынии - 14%.

От 7,4% до 10,2% цены на бензин упали в Молдове, Литве и Польше, пишет Picodi.com.

В то же время в России топливо подорожало на 0,8%, на Мальте - на 3,5%. В Беларуси бензины к цене прибавили 12,4% от прошлого года.

Правда в России бензин остался самым дешевым среди других стран мира. Литр в среднем стоит $0,63. В Украине литр бензина чуть дороже - $0,92. Больше всего за горючее придется отдать в Нидерландах - $1,74, или 47,85 грн/л.

Автор: picodi.com
  Украинцы на среднюю зарплату могут приобрести 345 л бензина.
Украинцы на среднюю зарплату могут приобрести 345 л бензина.

На среднюю зарплату больше всего горючего могут купить жители Швейцарии и Люксембурга - 3795 и 3320 л соответственно.

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В Германии денег хватит на 1938 л бензина. В Литве и Польше - на 836 и 832 л соответственно.

В то же время украинцы на среднюю зарплату могут приобрести 345 л бензина. Но это на 34% больше, чем в прошлом году.

В Израиле ученые нашли способ получения из арбузов биологического альтернативного горючего для транспортных средств. Они собрали неиспользованные остатки и сбраживали их сок. Затем путем переработки получили этанол. Его можно использовать в качестве топлива для автомобилей. Этиловый спирт также является основным компонентом дезинфицирующих средств.

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