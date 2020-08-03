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понедельник, 03 августа 2020 18:47

Ученые научились изготавливать топливо из арбузов

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Ученые научились изготавливать топливо из арбузов
Израильские ученые получают из арбузов этиловый спирт. Фото: unsplash.com

В Израиле ученые нашли способ получения из арбузов биологического альтернативного горючего для транспортных средств.

Научились добывать этанол из отходов выращивания арбузов, пишет agronews.ua.

Получали этанол из гибрида арбуза, выращенного только на семена. Мякоть и кожура, которые вместе составляют 97% веса, оставались на полях как отходы.

"Эти отходы вызывают болезни растений, а также наносят экологический ущерб, поскольку бактерии и грибки в почве питаются сахарами и выделяют парниковые газы", - говорится в сообщении исследователей.

Ученые собрали неиспользованные остатки арбузов семенного гибрида и сбраживали их сок, а затем путем перегонки получили этанол. Его можно использоваться в качестве топлива для автомобилей. Этиловый спирт также является основным ингредиентом дезинфицирующих средств.

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Также эти арбузные отходы можно использовать для получения ликопена. Это пигмент из группы каротиноидов, который придает арбузу красный цвет. Ликопен - мощный антиоксидант. Его могут продавать в виде пищевой добавки.

3 августа отмечают Всемирный день арбуза. На сегодня существует более 1200 сортов арбузов, которые выращивают в 96 странах мира, преимущественно с теплым климатом.

Эта ягода является самым известным источником ликопена - мощного антиоксиданта. Он отвечает за красный цвет. Фактически, арбуз - лучший источник ликопена, чем помидоры.

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Дата
03
августа

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