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понедельник, 03 августа 2020 10:55

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

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День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире
В городе Голая Пристань на Херсонщине установили памятник арбузу. Фото: shukach.com

3 августа отмечают Всемирный День арбуза. На сегодня существует более 1200 сортов арбузов, которые выращивают в 96 странах мира. В основном там теплый климат.

Эта ягода является самым известным источником ликопина - мощного антиоксиданта. Он ответственен за красный цвет. Фактически, арбуз - лучший источник ликопина, чем помидоры.

Родиной арбуза является Южная Африка. В Древнем Египте в ХХ веке до н. э. арбузы клали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании.

Был арбуз известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед.

Лидер по выращиванию арбузов - Китай. Там выращивают 63 млн т, следующее место занимает Турция - 3,8 млн т.

Сейчас существуют квадратные арбузы, в виде пирамиды, с желтой мякотью и мини-арбузы диаметром 10 см. Самый тяжелый арбуз в мире вырастили в Америке и он весил 122 кг. Его форма его была не круглая, а вытянутая, как у дыни.

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В арбузе много витамина С и других витаминов и минералов, таких как калий, медь, витамин B5 и витамин А. Кроме того, он отличный источник аминокислоты цитруллин, которая находится в белой мякоти под кожурой. Эта аминокислота превращается в аргинин, который помогает снизить кровяное давление, расширяя и расслабляя кровеносные сосуды. Аргинин также важен для легких, почек, печени, иммунной и репродуктивной систем. Способствует заживлению ран.

Фруктовая нарезка уместна на любом столе. Если бананы, апельсины и киви уже все привыкли красиво выкладывать, то с летними фруктами и ягодами сложнее. Это касается и способа нарезки арбуза и дынь.

Креативный подход вызовет восторг и похвалы.

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Дата
03
августа

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

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