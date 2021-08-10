Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог

Олег Саакян: "Зеленский пережил крах иллюзий и разочарование в возможности договориться с Путиным". Фото: Тарас Подолян

Президент Владимир Зеленский навсегда распрощался с иллюзиями, что конфликт с Россией можно уладить через договоренности. Он четко дал понять, что односторонние шаги со стороны Украины закончились.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"Сегодняшний контекст позволяет Зеленскому выразить свою позицию, не слишком подбирая слова, — говорит он о недавнем интервью, в котором президент посоветовал тем, кто считает себя россиянами, выезжать из Украины. — Отдельные элементы звучали и раньше, но одно дело — предвыборная кампания, а совсем другое — президент, имеющий реальную власть. Я бы не сказал, что его утверждение слишком радикальное. Речь идет не о всей Украине, а только об оккупированных территориях, о том, что людям, ощущающим себя россиянами, важно уже сейчас интегрироваться в российское общество. Потому что оккупированные территории никогда не станут Россией. Возвращение этих территорий — бесспорный факт".

Зеленский пережил крах иллюзий и разочарование в возможности договориться с Путиным, утверждает политолог.

"Он считал, что плохая предыдущая власть не могла договориться с лидером РФ, а вот он, как тот, кто не имеет за собой шлейфа радикальности, сможет достичь договоренностей. Образ Зеленского не нес угрозы для России. Но через кучу набитых шишек к нему пришло осознание, что поведение России в отношении Украины связано не с личностями при власти, а с шовинистически-захватническими амбициями РФ".

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По мнению Саакяна, очень позитивным является тот факт, что президент расстался с иллюзиями. Очевидно, что так же с ними распрощается и его электорат.

Во время встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Украина должна ввести формулу Штайнмайера в свое законодательство и провести выборы на оккупированных территориях. Это не несет Украине большой угрозы, считает политолог.

"Приятного в ней, конечно, мало. Это принятие порядка, когда безопасность привязана к политической составляющей, а не наоборот. Но если идти путем имплементации Минска в российском варианте, тогда формула Штайнмайера ничего не решает. Для нас это будет катастрофа — с ней или без нее. Если же реализовывать Минск не в российской интерпретации, то эта формула является совсем незначительным элементом. Будет много других формул. Поэтому Зеленский скорее всего не имплементирует ее, потому что общество этого не воспримет. С другой стороны — в этом же интервью Зеленский говорит, что односторонние шаги со стороны Украины закончились. Теперь 90 процентов зависит от Путина и его решений", — заключает Олег Саакян.

МИД Германии призвал Украину имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера. Формула Штайнмайера — это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Его разработал в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер — министр иностранных дел Германии в 2013-2017 гг. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и России.