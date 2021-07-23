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пятница, 23 июля 2021 01:28

Германия вновь напомнила Украине о "формуле Штайнмайера"

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Германия вновь напомнила Украине о &quot;формуле Штайнмайера&quot;
Германия напомнила Украине о договоренностях. Фото: УНИАН

Германия призвали Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении пресс-службы МИД Германии.

Россия должна открыть КПВВ на Донбассе, которые несколько месяцев блокировали боевики, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

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СММ ОБСЕ нужно предоставить беспрепятственный доступ к зоне ООС, чтобы эффективнее контролировать режим прекращения огня.

"Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой", - указывается в заявлении.

"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

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Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
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