Германия вновь напомнила Украине о "формуле Штайнмайера"

Германия напомнила Украине о договоренностях. Фото: УНИАН

Германия призвали Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении пресс-службы МИД Германии.

Россия должна открыть КПВВ на Донбассе, которые несколько месяцев блокировали боевики, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель поддержала "формулу Штайнмайера" для украинского законодательства

СММ ОБСЕ нужно предоставить беспрепятственный доступ к зоне ООС, чтобы эффективнее контролировать режим прекращения огня.

"Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой", - указывается в заявлении.

"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.