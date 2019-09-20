Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину

В Киеве возле Офиса президента собралось около тысячи активистов, требовавших запретить введение так называемой "формулы Штайнмайера" в переговорах с Россией.

Автор: Сергей Старостенко Но к ним не вышли представители власти

Что такое "формула Штанмайера"?

Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

Они должны были проводиться по украинскому законодательству, с доступом местных жителей к украинским СМИ, допуском на выборы украинских партий и другие права и свободы граждан Украины.

Россия нарушила соглашения и провела на территории ОРДЛО свои так называемые выборы.

Главарями боевиков стали Александр Захарченко (ликвидирован 31 августа 2018-го - Gazeta.ua) и Игорь Плотницкий (с 2018 года скрывается в России. Gazeta.ua).

По сути, Штайнмайер в 2015 году предложил следующие действия:

Полное и устойчивое прекращение боевых действий на Донбассе

Вывод российских войск, разоружение незаконных формирований.

Передача границы Украины, или миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украины.

Только после этого проведение выборов по украинским законодательством.

Автор: Сергей Старостенко Люди были раздражены решением главы МИД Вадима Пристайко

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Почему о ней заговорили?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября согласился на "формулу Штайнмайера".

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными", - заявил Пристайко.

Добавил, что признают выборы действительными, если они будут соответствовать стандартам ОБСЕ.

17 сентября в штабе ООС генерал Владимир Кравченко заявил о проведении работ по подготовке к полному разведения войск. Добавили, что отведут войска вдоль всей линии фронта.

После этого в Генштабе отказались объяснить всю свое заявление.

Выступил только министр обороны Андрей Загороднюк, он сказал, что разведение будет происходить участками.

"Это не отступление, а разведение. Во-первых, оно не будет распространяться одновременно повсюду. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Автор: Сергей Старостенко Если Украина имплементирует "формулу Штанмайером", то отстраивать Донбасс самостоятельно, а с РФ снимут санкции

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Почему это невыгодно для Украины?

Если формулу Штанмайера имплементируют, то украинцы будут восстанавливать Донбасс за свой счет.

"Вопрос восстановления инфраструктуры ляжет на Украину, а не возможных западных инвесторов. Требовать репараций у РФ, если выберем этот шаг, мы больше не сможем. То есть украинцы хорошо это почувствуют собственным кошельком, поскольку сумма, которую необходимо потратить на восстановление Донбасса достигает нескольких десятков миллиардов долларов", - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Gazeta.ua

Одним из пунктов "формулы Шанмайера" являются местные выборы. Для того, чтобы их провести всем участникам предвыборной кампании должна быть гарантирована безопасность и допуск к СМИ.

"Для нас это бомба замедленного действия потому что нам предлагают закрепить изменения в конституции и установить конфедеративное устройство нашей страны. Даже федеративное. При таком раскладе мы получим над теми территориями условный суверенитет. Вместе с этим боевики 1 и 2 армейского корпусов станут так называемой народной милицией, а экономика региона будет интегрирована в РФ. Кроме этого на в тех местах уже проживает более 60 тыс. носителей российского гражданства. Таким образом РФ будет иметь рычаги влияния не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику Украины и сможет вновь напасть на нас под предлогом защиты граждан РФ", - добавляет эксперт.

Украина может отказаться от формулы Штанмайером, поскольку не выполнены ключевые требования для проведения выборов.

"То есть это калька абхазского сценария, который РФ отработала в Абхазии и Осетии. Только тогда это называлось планом Кофи Аннана, или Бориса Ельцина, или Бориса Березовского, который был тогдашним руководителем ОБСЕ. Но сути это не меняет - часть территорий оказывается или под протекторатом РФ или под оккупацией РФ. Вот в этом опасность "формулы Штанмайера", - говорит Снегирев.

Что об этом говорят у Зеленского?

В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что министр иностранных дел Вадим Пристайко создал "фейк".

"Я думаю, господин Пристайко то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многие спрашивал и в Офисе Президента, они говорят: ничего такого нет", - отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Представитель Украины в трехстороннем контактной группе отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах", - говорит Дарья Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации в Минске ЛеонидаКучмы.

Реализация этой формулы возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

• Полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

• Вывод с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

• Обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

• В становления контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минской сделке".

Местные выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будут проводить по украинскому законодательству. Украинское законодательство не предусматривает самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Так министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на вопрос "Европейской правды" о том, кто должен контролировать территорию на момент выборов. "Выборы будут проводить на основе украинского закона о выборах. Мы не можем себе представить, каким образом их будут проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ", - сказал он.