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пятница, 28 января 2022 13:10

Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии

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Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Противотанковые гранатометы Nlaw тестируют во Львовской обалсте. Фото: t.me/Tsaplienko/775

28 января на Яворовском полигоне Львовской обалсти продолжаются боевые учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Nlaw, полученных украинской армией от Британии.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Хитроумная конструкция делает Nlaw незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника – уже рядом с бойцом, в нескольких десятках метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком", – написал Цаплиенко.

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По информации журналиста Юрия Бутусова, в течение января этого года Запад передал Украине более 2 тыс. единиц противотанковых гранатометов Nlaw, лучших в мире.

Достоинства этих систем:

- с момента включения до момента захвата цели и запуска достаточно максимум до 5 с;
- можно вести огонь из закрытых помещений;
- срок использования – около 20 лет;
- точность – почти 100 %.

18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработки Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны.

Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

25 января во Львовской области начались первые военные учения с применением NLAW.

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Дата
28
января

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