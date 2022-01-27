Не шлемами едиными: в Германии заявили о поддержке Украины "бункером"

Кроме шлемов, Германия поможет Украине с бункером под Одессой - Бербок. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ поддержит Украину в военной сфере путем обустройства военного бункера под Одессой.

Об этом она заявила во время выступления в Бундестаге на прениях 27 января, передает "Укринформ".

"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра (28 января. - Gazeta.ua) состоится первая ознакомительная поездка туда", - сказала министр.

Она отметила, что украинские офицеры участвовали в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а поддержка Германии Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет "более €8 млн с 2014 года".

Бербок отметила, что официальный Берлин продолжает придерживаться позиции относительно неснабжения Украины летального вооружения.

26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тысяч военных защитных шлемов. По ее словам, это будет "четким сигналом", что Берлин стоит на украинской стороне. Пользователи в соцсетях высмеяли такую ​​инициативу. Мол, на фоне новостей о новом вторжении России и оказании вооруженной помощи Украине США и Британией, она кажется смешной. Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости вооруженной поддержки Украины может привести к расколу стран Запада.