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четверг, 27 января 2022 13:05

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт

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&quot;Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины&quot; - эксперт
Эксперт-международник Алексей Ижак считает, что Россия может пойти на новую эскалацию конфликта на Донбассе / Фото из архива Алексея Ижака

Через две недели состоится следующая встреча "нормандской четверки" в Берлине. В этих переговорах у России дела продвигаются не так, как бы она этого хотела. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Алексей Ижак.

"После отказа по большинству пунктов на требования России к США, НАТО и странам Запада о так называемых гарантиях безопасности, Москва начала поиск компенсаторов такого провала. Ищет победы в локальном вопросе – на оккупированных территориях Донбасса. Потому согласилась на новые встречи", - отметил он.

По его словам, претензии, которые Россия выдвигает к Украине по Донбассу, не получили быстрого ответа или продвижения.

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"Поэтому начинается новый раунд переговоров в нормандском формате. Он определенным образом продолжит дипломатические консультации, которые были последние две недели в рамках "Россия-США", "Россия-НАТО" и в ОБСЕ. Анонсирована следующая встреча через две недели в Берлине. Однако дела продвигаются для России не так, как она бы этого хотела", - добавил эксперт.

Не преуспев в шантажировании Запада, Россия взялась за старое дело – Донбасс, считает Ижак.

"Хотят впихнуть Донбасс в тело Украины на своих условиях. Иметь фактический контроль над оккупированными частями ОРДЛО, но чтобы они были юридически в Украине. А через них Кремль мог бы управлять внешней политикой нашей страны. Если Москва ничего снова не добьется, то угрожает возможностью признания "республик". Пока конкретных шагов нет", - сказал он.

Ижак предполагает, что если Кремль не одержит скорую победу в Нормандском формате, снова будет обострение на Донбассе.

"Можем увидеть официальные поставки оружия оккупированным территориям. Об этом уже говорят в России. Будет ли официальное российское присутствие там их войск, это тоже предполагает определенную форму признания. Подобное видели с оккупированными территориями Грузии – Южной Осетией и Абхазией, где Москва разместила свои военные базы", ​​- подчеркнул эксперт.

Партия президента России Владимира Путина "Единая Россия" не совещалась с Кремлем перед призывом официально начать поставки военной помощи самопровозглашенным ЛДНР. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи в нормандском формате в Париже 26 января.

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Дата
27
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