Германия не закрывала небо для самолетов Великобритании, которые везли оружие Украине

Германия не закрывала небо для британских самолетов, доставлявших оружие Украине. Фото: pixabay.com

Минобороны Великобритании опровергло информацию о том, что Германия якобы отказала пролетать над своей территорией самолетам Великобритании с оружием для Украины.

Об этом заявил журналист издания Bild Юлиан Репке в Twitter.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос. Между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.

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17 января стало известно, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением – легкими противотанковыми системами. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, вооружение Украине будет предоставлено для самозащиты. Вооружение Украины британские грузовые самолеты доставили в кратчайшие сроки. Но сообщалось, что им пришлось облетать Германию якобы из-за позиции Берлина по поставкам оружия.