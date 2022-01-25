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вторник, 25 января 2022 15:18

Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
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Фото: facebook.com/Павел Ткачук

Во Львовской области 25 января начались военные учения по применению новых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, которые передала Великобритания.

Обучение проводят инструкторы британской миссии Orbital, сообщил "Оперативный ВСУ" в Тelegram.

"Старичи – Львовская область, военные учатся применить новое вооружение NLAW. Учебный процесс происходит быстрыми темпами", – говорится в сообщении.

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Занятия проходят в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, сообщил ее руководитель Павел Ткачук.

"Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Убежден, общими усилиями мы защитим нашу родину от любых посягательств агрессора", - написал он.

18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработке Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны.

Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

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