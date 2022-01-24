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понедельник, 24 января 2022 12:21

После визита Зеленского Польша объявила свои планы по отправке военных

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После визита Зеленского Польша объявила свои планы по отправке военных
Польша не планирует направлять военных в Украину. Фото: pixabay.com

Польша пока не собирается направлять войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения России. Между тем, между сторонами идут переговоры по предоставлению оружия.

Об этом заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет Gazeta Prawna.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в рамках НАТО и ЕС. Переговоры на тему поставки оружия продолжаются", - сказал Солох.

Он отметил, что вопрос поддержки был предметом двухдневных переговоров президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

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Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине сейчас, Солох сказал, что "это зависит от проводимых там учений".

"Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам. В них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (с НАТО. - Gazeta.ua)", - добавил Солох.

Владимир Зеленский прилетел в Польшу 20 января. Польский президент принимал украинского коллегу в государственной резиденции "Висла". Основной темой переговоров был вопрос безопасности.

Ранее Великобритания отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

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