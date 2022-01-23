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воскресенье, 23 января 2022 22:24

Десятки ракет - Украина получит в ближайшее время Javelin от Эстонии

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Десятки ракет - Украина получит в ближайшее время Javelin от Эстонии
Оружие от Эстонии должно прибыть в Украину в кратчайшие сроки. Фото: Reuters

Произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin получит Украину в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью Радио Свобода Донбасс.Реалии.

По его словам, США дали разрешение на поставку этого оружия их производству. Это произошло быстро и без лишней бюрократии.

"У нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - заявил посол.

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Он отметил, что такую ​​помощь в Таллине начали обсуждать еще в октябре-ноябре из-за роста военного напряжения на украинско-российских границах. К тому же Кууск подчеркнул, что Таллинн готов расширять поддержку Украины в случае увеличения эскалации. Он добавил, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы.

Также посол рассказал, что Эстония готова передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но на это нужно разрешение Германии как производителя и Финляндии в качестве предыдущего владельца.

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. Украинцы будут помнить об этом десятилетиями, заявил Кулеба немецкому изданию Welt am Sonntag.

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