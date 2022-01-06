Латвия даст Украине оружие

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс/LETA

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил о выделении Украине оружия и военной техники.

С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко. Об этом сообщает LSM.

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Министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Призываем наших союзников в Европе сделать то же. Потому что Украина имеет право и умеет защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших границ. Из нашего региона", – заявил Пабрикс.

Он отметил, что хотя Украина не член НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.

Отправить Украине оружие планирует также Эстония, но сначала нужно получить разрешение бывших владельцев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник советует не ждать от нового правительства ФРГ изменения негативной позиции относительно поставки оружия украинцам.