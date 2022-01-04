Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО – минобороны Эстонии

В Минобороны Эстонии прокомментировали российскую угрозу. Фото: РБК

Эстония признала, что Россия представляет реальную угрозу Европе и НАТО.

"Она не хочет жить в мире и демократии и лишает этого и других", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, пишет Рostimees.

По его словам, под реальной угрозой находится не только континент.

"Некоторые страны для России – всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", – пояснил Лаанет.

Министр заверил, что у Эстонии есть сильные союзники, поэтому теперь она не будет в этой борьбе одинокой.

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