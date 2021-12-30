Блинкен согласовал с Францией, Германией и Британией совместные действия относительно России

Запад согласовал совместные действия относительно России. Фото: УНН

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании. Говорили о совместном реагировании на действия российской стороны.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном по результатам переговоров, передает "Укринформ".

"Стороны обсудили важность продолжения координации с целью сдерживания любой дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами по масштабным последствиям и серьезным расходам для России за такие действия", - отметили в американском ведомстве.

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Кроме того, подчеркивается, что все страны выразили "непреклонную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили иранскую ядерную проблему, экономическое и политическое давление Китая на Литву, избирательный процесс в Ливии.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.