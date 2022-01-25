Министр обороны сделал заявление о способности ВСУ защитить Украину

Украинские военные находятся сейчас в отличном морально-психологическом состоянии, заявил министр обороны Алексей Резников. ФОТО: Reuters

Вооруженные силы Украины абсолютно укомплектованы и готовы защитить государство. Морально-психологический настрой у воинов замечательный.

Оружия у военных тоже достаточно, заявил журналистам в помещении Верховной Рады министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

"Поверьте, наши военные защищают нас грамотно, профессионально и уверенно. Им есть чем это делать. Кроме того, сегодня провели встречу с Русланом Стефанчуком (спикер Верховной Рады. – Gazeta.ua) и главами фракций, где обсуждали насущные и стратегические потребности для ВСУ и Минобороны. Готовим пакет с перечнем возможных потребностей. Обсудим его сперва с премьер-министром и министром финансов", - сказал Резников.

Глава Минобороны не верит, что Россия официально признает оккупированные ею территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они это сделают, это будет означать выход РФ из Минских соглашений, которые являются логистической площадкой во исполнение договоренностей достигнутых во время встреч в Нормандском формате. Выход Москвы будет означать, что нужно искать новые модели взаимодействия. Сомневаюсь, что они на это отважатся. Такая инициатива российских коммунистов – это провокация, направленная на то, чтобы вынудить нас нервничать. Мы не будем этого делать. Призывы признать незаконные террористические группировки – это старый нарратив. Как и их заявления о том, что россиян там нет. А я напоминаю, что две тысячи кадровых российских офицеров находятся в ОРДЛО постоянно", – добавил министр обороны.

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Ранее Алексей Резников заверил, что оснований полагать, что произойдет открытое вторжение России в Украину, сейчас нет.

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину внесли в Госдуму российские депутаты-коммунисты. Просят главу Кремля официально признать террористические ЛДНР и как можно быстрее начать с ними переговоры по созданию "правовой основы межгосударственных отношений".