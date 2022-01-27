Западу грозит раскол из-за вопроса поставок оружия в Украину - МИД Германии

Германии предостерегло Запад от раскола. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости вооруженной поддержки Украины не должен расколоть страны Запада.

Об этом сообщило издание dpa.

"Нашим самым мощным оружием было и остается наше единство. Мы должны позаботиться, чтобы то давление, которое мы создали вместе (на Россию. - Gazeta.ua), работало", - сказала Бербок.

Добавила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных шлемов. По ее словам, важно сопротивляться "всем внешним попыткам разделить нас".

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"Украина знает, что мы делаем и какая наша позиция", - отметила Бербок, напомнив, что Германия является самым большим двусторонним донором для Украины, даже больше, чем Америка.

"Мы поддерживаем переговоры по продолжению транзита газа, мы занимаемся инвестициями в возобновляемую энергетику и поддерживаем Украину в борьбе с пандемией, в частности, поставками вакцин", - отметила министр Германии.

Бербок подчеркнула, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - политические, стратегические, так же экономические и финансовые", - сказала она.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от США. Его выгружали в терминале В аэропорта "Борисполь". Эксклюзивные фото Gazeta.ua – по ссылке. 18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработки Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны. Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.