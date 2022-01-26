Журналист раскрыл масштабы вооруженной помощи Украине от США и Британии

Спецрейс США с новой оружейной партией для Украины прибыл в Киев. В частности, передали ракеты в комплексы Javelin, средства связи. Фото: Gazeta.ua

В течение января этого года союзники Украины - Соединенные Штаты Америки и Великобритания - доставили в Киев более 3 тыс. единиц военного вооружения.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на анонимные источники "Цензор.НЕТ".

"Поставка новейших противотанковых средств третьего поколения из США продолжается ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время осуществят новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количеством украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие", - написал Бутусов

По информации источников, союзники осуществили следующие поставки в Украину:

- 700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

- 2200 противотанковых гранатометов NLAW;

- 200 штурмовых гранатометов BDM;

- 40 мм кумулятивно-обломочные гранаты для автоматических гранатометов;

- 12,7 мм бронебойно-воспалительные шары.

Бутусов отметил, что на 25 января в Вооруженных силах Украины столько противотанкового вооружения:

- противотанковые управляемые ракеты Javelin – 1200;

- пусковые установки ПТРК Javelin – более 150;

- противотанковые гранатометы NLAW – около 2200;

- противотанковые управляемые ракеты "Стугна", "Корсар", "Барьер" – около 7800;

- пусковые установки ПТРК "Стугна", "Корсар", "Барьер" – около 700.

- БПЛА "Байрактар" с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами – 12.

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Добавил, что развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения России, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу во время большой войны и локальных боевых действий.

"Украина имеет возможности построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов. Министерству обороны Украины было бы логично учитывая ситуацию обеспечить заказ пусковых установок с тепловизионными прицелами для украинских ПТРК "Стугна", "Корсар", "Барьер", что значительно расширит боевые возможности нашей пехоты особенно в ночное время. Дозаказать тепловизионные прицелы для всех наших современных ПТРК", - резюмировал Бутусов.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от США. Его выгружали в терминале В аэропорта "Борисполь". Эксклюзивные фото Gazeta.ua – по ссылке. 18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработки Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны. Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.