Украинцев спросили, готовы ли они вступить в тероборону в случае нападения РФ

Вступить в территориальную оборону готовы 56% украинцев — опрос. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Более половины украинцев готовы вступить в ряды территориальной обороны (ТрО) на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинским институтом будущего.

Согласно исследованию, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны. 37% из них ответили "скорее да", 19% - "точно да". 44% опрошенных не готовы к этому шагу, из них 28% ответили "скорее нет", 16% - "точно нет".

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Больше украинцев, готовых вступить в ряды терробороны, оказались в возрастной категории старше 45 лет - 63% ответили "точно да" и "скорее да". Регионально ответы опрошенных распределились следующим образом: Север - 54%, Центр - 57%, Восток - 39%, Запад - 62%, Юг - 65%, Киев - 56%.

Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов. Опрос проводился с 1 января по 23 января. Респондентов опрашивали онлайн по интерактивной структурированной анкете. Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.