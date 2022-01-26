Украинцев спросили, готовы ли они вступить в тероборону в случае нападения РФ

Более половины украинцев готовы вступить в ряды территориальной обороны (ТрО) на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинским институтом будущего.
Согласно исследованию, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны. 37% из них ответили "скорее да", 19% - "точно да". 44% опрошенных не готовы к этому шагу, из них 28% ответили "скорее нет", 16% - "точно нет".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности
Больше украинцев, готовых вступить в ряды терробороны, оказались в возрастной категории старше 45 лет - 63% ответили "точно да" и "скорее да". Регионально ответы опрошенных распределились следующим образом: Север - 54%, Центр - 57%, Восток - 39%, Запад - 62%, Юг - 65%, Киев - 56%.
Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов. Опрос проводился с 1 января по 23 января. Респондентов опрашивали онлайн по интерактивной структурированной анкете. Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.
1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.
В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.
Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.
Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.
Комментарии