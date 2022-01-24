"Точно будут какие-то сложности" - Резников о развертывании терробороны

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно – Резников. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Развертывание территориальной обороны (ТрО) в Украине продолжается круглосуточно. Неурядицы на местах в Минобороны обещают решать точечно.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет "Украинская правда".

"Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны, длится круглосуточно. Но точно будут какие-то сложности. Например, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-то мы получим неготовые помещения. Мы их подготовим.

Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как поступить. Мы их быстро научим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не собирать лишние бумажки", - сказал Резников.

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Министр также заранее извинился перед теми, кто столкнулся с какими-то недостатками. Призвал относиться с пониманием и воспринимать их "не как проблемы, а как задачи".

Резников также призвал граждан Украины взвесить, как они готовы присоединиться к обороне государства.

"Имеются отдельные резервы боевых частей Вооруженных сил Украины. Формируя резерв ТрО нужно одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов ВСУ. Выбор есть", - говориться в материале.

В ближайшее время в Минобороны обещают начать системное информирование граждан, желающих служить в ТрО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

Ранее Минобороны заявило, что решило ускорить формирование подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и определило 86% мест дислокации, в приграничных областях сформировано 70% штата мирного времени. Развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. Силы ТрО - это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.