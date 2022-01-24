Власть получила неутешительное мнение украинцев о состоянии дел в стране - опрос

Большинство украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января.
Такого мнения 64,7% респондентов.
В то же время считают, что направление дел правильное - 17,6%.
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В декабре считали, что дела движутся в неправильном направлении 60,8% опрошенных.
Социологи опросили по телефону 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
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