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среда, 26 января 2022 02:13

Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий

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Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий
Учения по стрельбе провели для работников предприятий во Львове. Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове стартовали военные учения для работников стратегических предприятий. Их провели ветераны российско-украинской войны вместе с участниками одного из львовских стрелковых клубов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"Сегодня мы пригласили работников коммунальных предприятий. Большинство проходили службу в Вооруженных силах, многие работники городских структур прошли зону боевых действий, но есть люди, у которых нет этих навыков, и надо их научить. А когда завершится карантин, то мы перепланируем обучение для наших старшеклассников с точки зрения владения оружием. Сейчас каждый должен обладать этими навыками, поэтому я всех привлекаю и собственным примером это показываю", — отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Учение провели для работников предприятий "Львовтеплоэнерго", "Зализнычтеплоэнерго", "Львовсвет" и "Львовводоканал". Такие учения будут системными и со временем к ним привлекут учащихся 8-11 классов.

В то же время город нарабатывает программу подготовки львовской громады к национальному сопротивлению. Это комплексный документ, в котором выписаны план действий и подготовки в случае разворачивания полномасштабных военных действий на территории Украины.

"В скором времени на сессии будем голосовать программу сопротивления, которая предусматривает, прежде всего, восстановление навыков владения оружием, и обучение тех, кто таких навыков не имеет. Второй аспект – это умение оказывать медицинскую помощь, потому что больше людей погибают от потери крови. Мы будем открывать определенный медицинский центр, навыки у нас есть, мы это когда-то делали в 2014 году. И это всеобщая координация, это противодействие всем угрозам – но это в координации со службами территориальной обороны", — добавил мэр.

Кабмин обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальной обороны личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения заданий терробороны.

Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. Соответствующее постановление вступило в силу 1 января 2022 года.

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