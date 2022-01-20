Добровольцам терробороны разрешили применять охотничье оружие

Кабмин обнародовал постановление о применении охотничьего оружия. Фото: pixabay.com

Кабмин обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальной обороны личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения заданий терробороны.

Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. Соответствующее постановление вступило в силу 1 января 2022 года.

"Изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляются в соответствии с требованиями законодательства. Во время переноса или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, но исключительно во время выполнения им задач терробороны. При себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца", - говорится в сообщении.

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Члены добровольческих формирований (которые не являются военнослужащими) во время выполнения задач территориальной обороны, имеют право применять личное охотничье оружие для:

- защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты;

- освобождения захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такого захвата;

- уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- предотвращения и/или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

- прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;

- прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения заданий терробороны разрешается для индивидуальной самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.

Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.