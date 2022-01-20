Военные ВСУ сообщили хорошие новости с передовой

Утром 20 января со стороны российских боевиков нарушений режима тишины не было. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе третьи сутки подряд не фиксируют ни одного нарушения режима прекращения огня российскими оккупантами.

В течение суток 19 января сохраняется "тишина", сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе.

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По состоянию на 07:00 20 января со стороны российских боевиков нарушений режима тишины также не было.

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